Житель Астрахани получил три года принудительных работ за попытку поджечь жилой дом в Староминском районе Краснодарского края. За выполнение заказа мужчине пообещали две тысячи долларов.

В июле астраханец откликнулся на объявление в интернете. Неизвестный заказчик предложил ему за денежное вознаграждение поджечь чужой дом, чтобы «наказать человека».

Ради заработка мужчина отправился из Астрахани на Кубань. Взяв с собой канистру бензина, он проник во двор указанного домовладения в станице Канеловской.

Однако, обнаружив в доме людей, астраханец решил отложить поджог и дождаться, пока они уйдут. Довести задуманное до конца мужчина не смог — его задержали сотрудники полиции.

Староминский районный суд признал астраханца виновным в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества и назначил ему три года принудительных работ. Из заработной платы осуждённого будут удерживать 15% в доход государства.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края, приговор пока не вступил в законную силу.