В Астраханской области ранним утром 25 ноября отменили режим воздушной опасности. Он действовал 4 часа 57 минут.

Предупреждение о воздушной опасности поступило 24 ноября в 23:55. Отбой объявили 25 ноября в 04:52.

Во время действия режима жителям региона рекомендовали держаться подальше от окон и укрываться в помещениях без остекления. Находившимся на улице или в автомобилях советовали найти укрытие в здании, защищённом помещении или за естественной преградой.

Также астраханцев предупреждали о возможных перебоях в работе интернета и мобильной связи.

Жителям региона напоминают, что съёмка беспилотников и работы систем ПВО запрещена. За нарушение предусмотрена ответственность. При обнаружении обломков БПЛА необходимо звонить по номеру 112.