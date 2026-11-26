Для судов, следующих из Астрахани, в Каспийском море могут построить выносной порт на естественных глубинах. Такой вариант рассматривается на фоне продолжающегося обмеления Каспия.

Об этом в интервью информационно-аналитическому агентству «ПортНьюс» рассказал генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Сергей Пылин. По его словам, возможность реализации такого проекта сейчас изучает Росморречфлот.

Другим вариантом решения проблемы может стать создание рейдового перегрузочного комплекса с использованием специальных судов-накопителей. Он позволит перегружать грузы с небольших судов, следующих из Астрахани по Волге, непосредственно в море.

Оба варианта рассматриваются в качестве альтернативы продлению морского канала на 20 километров. Такие работы потребуют значительных финансовых затрат, которые могут не оправдаться из-за продолжающегося снижения уровня Каспийского моря.