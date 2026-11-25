В Астрахани любовь к собакам неожиданно обернулась для автомобилиста судебным разбирательством. Мужчина считал наклейку на заднем стекле своей машины символом сообщества собаководов, однако выяснилось, что она относится к запрещённой в России экстремистской организации.

Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда Астрахани, местный житель передвигался по городу на автомобиле с наклейкой «Pit Bull». В отношении мужчины возбудили административное дело за публичную демонстрацию символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

В суде астраханец объяснил, что приобрёл автомобиль ещё в 2019 году, причём наклейка уже красовалась на заднем стекле. Поскольку мужчина сам является владельцем стаффордширского терьера, изображение не вызывало у него никаких подозрений. Он был уверен, что это символ любителей и заводчиков собак.

Однако к собаководству запрещённая организация отношения не имела. Экстремистское сообщество «Пит Буль» было создано в феврале 2007 года с целью совершения преступлений на почве национальной ненависти. Организацию запретили решением Октябрьского районного суда Краснодара от 24 августа 2010 года.

Суд признал астраханца виновным, однако учёл отсутствие умысла, незнание запрещённого характера символики и то, что ранее мужчина не привлекался к ответственности.

В итоге правонарушение признали малозначительным. Любитель собак отделался устным замечанием, а производство по административному делу прекратили.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Астраханский областной суд в течение десяти суток.