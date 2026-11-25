Астраханка через суд добилась компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о ней и разглашение подробностей её личной жизни в социальных сетях.

Ранее женщины сотрудничали: истица рекламировала страницу ответчицы в социальной сети. В процессе общения последней стали известны подробности личной и семейной жизни астраханки.

С марта по август 2024 года ответчица размещала на своих открытых страницах в социальных сетях, насчитывающих более 29 тысяч подписчиков, видеозаписи и публикации о женщине.

Материалы содержали недостоверные сведения, порочащие её честь, достоинство и профессиональную репутацию. Кроме того, без согласия астраханки были обнародованы её персональные данные, сведения о частной жизни, семейном положении и состоянии здоровья.

Суд первой инстанции признал распространённые сведения недостоверными, а разглашение личной информации и персональных данных — незаконным. В пользу пострадавшей взыскали 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Астраханский областной суд при рассмотрении дела в апелляционном порядке согласился с этим решением. Подлинность видеозаписей и факт их размещения ответчицей подтвердили результаты судебных технической и портретной экспертиз, а также показания свидетелей.

При этом ответчица не представила доказательств достоверности опубликованных сведений или согласия женщины на разглашение информации о её частной жизни.

При определении размера компенсации суд учёл неоднократность публикаций, их доступность для неограниченного круга пользователей, наличие оскорблений, нарушение конституционных прав женщины на достоинство личности и неприкосновенность частной жизни, а также причинённые ей нравственные страдания.