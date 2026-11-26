В Астрахани областной суд подтвердил отсутствие нарушений правил дорожного движения со стороны автомобилиста, сбившего водителя электровелосипеда. Несмотря на полученные потерпевшим травмы, административное дело в отношении водителя легковушки прекратили.

Авария произошла в марте 2026 года в 16:30 на улице Набережной Приволжского затона. Водитель ВАЗ-21074 двигался по главной дороге, когда справа со второстепенной дороги выехал мужчина на электровелосипеде. Произошло столкновение.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, водитель электровелосипеда получил травмы, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

В ходе административного расследования сотрудники Госавтоинспекции опросили участников ДТП и свидетеля, назначили судебно-медицинскую экспертизу и составили схему места происшествия.

По результатам расследования инспектор ГИБДД прекратил производство по делу по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ в связи с отсутствием в действиях автомобилиста состава административного правонарушения.

Это решение было обжаловано, однако Советский районный суд Астрахани оставил постановление инспектора без изменения.

Впоследствии жалобу рассмотрел Астраханский областной суд. Изучив материалы дела, он также не выявил в действиях автомобилиста нарушений ПДД, которые повлекли бы причинение вреда здоровью потерпевшего.

Решения районного суда и инспектора ГИБДД оставлены без изменения.