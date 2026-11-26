В Астраханской области минувшей ночью более четырёх часов действовал режим воздушной опасности. Однако в утренней сводке Министерства обороны России регион не значится среди территорий, над которыми были сбиты беспилотники.

Воздушную опасность на территории Астраханской области объявили 26 ноября в 01:37. Отбой поступил в 06:00. Таким образом, режим действовал 4 часа 23 минуты.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Беспилотники сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской и Ульяновской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краёв, республик Татарстан, Башкортостан и Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

О перехвате или уничтожении беспилотников над территорией Астраханской области военное ведомство не сообщало.