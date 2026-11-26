

​В Астраханской области в середине ноября спрос на топливо в 2,5–3 раза превысил обычные показатели потребления. Ажиотажные закупки бензина стали одной из причин возвращения очередей на автозаправочных станциях. Об этом 26 ноября в ходе ежегодной прямой линии рассказал губернатор Игорь Бабушкин.

По словам главы региона, ситуация на астраханских АЗС вновь осложнилась после выхода из строя одного из предприятий топливной отрасли в соседнем регионе. После чего водители начали активно делать запасы топлива.

Ещё одной причиной роста ажиотажного спроса губернатор назвал информационные провокации. По его словам, в социальных сетях распространялись видеоролики и изображения с призывами нарушать правила заправки и запасаться горючим впрок. Такие публикации дополнительно подогревали ажиотаж среди автомобилистов.

При этом Игорь Бабушкин заверил, что имеющихся запасов топлива достаточно для обеспечения потребностей жителей, транспорта и предприятий Астраханской области. Однако вероятность возникновения новых трудностей с горючим глава региона полностью не исключил.