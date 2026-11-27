В Астраханской области планируют упразднить три населённых пункта, оставшихся без жителей. Соответствующий законопроект в первом чтении рассмотрели на заседании комитета областной Думы по государственному устройству и местному самоуправлению.
Согласно документу, упразднению подлежат:
- хутор Рогозин в Ахтубинском районе;
- посёлок с названием «вновь образованный посёлок» в Камызякском районе;
- посёлок Зелёные Пруды в Харабалинском районе.
Основанием для разработки законопроекта стали обращения глав муниципальных образований и сведения территориальных органов МВД, подтверждающие отсутствие зарегистрированных жителей в этих населённых пунктах.