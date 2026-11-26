В Астраханской области хирурга, признанного виновным в причинении смерти пациента по неосторожности, освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Как установил Ахтубинский районный суд, врач-хирург городской больницы Знаменска в период с 29 марта по 9 апреля 2024 года допустил нарушения при оказании медицинской помощи пациенту. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей привело к смерти больного.

Свою вину медик не признал, ссылаясь на нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные в ходе предварительного следствия.

Суд первой инстанции признал хирурга виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Врачу назначили два года ограничения свободы, а также запретили заниматься хирургической деятельностью в стационарных условиях в течение двух лет и шести месяцев.

Адвокат осуждённого обжаловал приговор. Защита настаивала на его отмене, указывая на нарушения права обвиняемого на защиту, порядка привлечения и выбора адвоката, а также ненадлежащее уведомление о процессуальных действиях. Кроме того, адвокат поставил под сомнение допустимость экспертного заключения и других доказательств.

Астраханский областной суд изучил материалы уголовного дела и признал выводы суда первой инстанции обоснованными. Представленные доказательства сочли достаточными и допустимыми, а заключение экспертизы — достоверным и непротиворечивым.

Однако преступление, за которое осудили хирурга, относится к категории небольшой тяжести. С момента его совершения до вступления приговора в законную силу прошло более двух лет.

В связи с истечением срока давности уголовного преследования областной суд освободил врача от назначенного наказания.

В остальной части приговор Ахтубинского районного суда оставлен без изменения, а апелляционная жалоба адвоката — без удовлетворения. Таким образом, обвинительный приговор в отношении хирурга сохранил силу.