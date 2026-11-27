В Астрахани произошёл пожар в здании, в котором наряду с другими организациями располагается детская стоматология. Возгорание зарегистрировали 26 ноября в 15:13 по адресу: переулок Театральный, 3, в Кировском районе города.

По данным регионального управления МЧС, загорелись внутренняя отделка нежилого помещения и находившиеся в нём вещи. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

К тушению привлекли девять специалистов и три единицы техники. Огонь ликвидировали за один час и 49 минут. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

При этом в оперативной сводке МЧС не уточняется, в помещении какой именно организации произошёл пожар.

Ещё одно возгорание зарегистрировали в 16:48 в Харабалинском районе, в 18 километрах к юго-востоку от города Харабали. Здесь загорелся жилой дом на площади 50 квадратных метров.

На месте работали четыре огнеборца и одна единица техники. Пожар потушили за один час и 20 минут. Предварительной причиной также стало короткое замыкание.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.