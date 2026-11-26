В Астраханской области уровень трудоустройства ветеранов специальной военной операции превысил 70%. С начала 2026 года работу получили 73 ветерана, в том числе более 20 человек с инвалидностью. Такие данные 26 ноября в ходе ежегодной прямой линии озвучил губернатор Игорь Бабушкин.

«По каждому человеку работа ведется адресно, в силу индивидуальных особенностей», — отметил глава региона.

Одним из приоритетных направлений поддержки участников спецоперации, вернувшихся домой, остаётся социальная реабилитация. В регионе ветеранам помогают освоить новые профессии, повысить квалификацию и найти работу с учётом индивидуальных особенностей и состояния здоровья.

С начала текущего года новые профессии и квалификации получили 49 ветеранов СВО и 30 членов их семей.

Возможности профессионального обучения участников спецоперации с инвалидностью расширяются и на федеральном уровне. Благодаря совместной работе профильной комиссии Госсовета, правительства России, Министерства труда и Министерства здравоохранения внесены изменения в ряд нормативных правовых актов.

Это позволило расширить возможности профессиональной подготовки, в том числе для ветеранов с ампутированными конечностями. Двое астраханских бойцов уже проходят такое обучение.

Как подчеркнул Игорь Бабушкин, показатель трудоустройства ветеранов в Астраханской области превышает 70%, несмотря на то что многие вернувшиеся домой участники спецоперации пока продолжают лечение и проходят реабилитацию.