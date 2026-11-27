Для многонациональной Астраханской области интересным финансовым инструментом может стать исламский банкинг. В России уже действует эксперимент по внедрению партнёрского финансирования, который позволяет пользоваться финансовыми услугами в соответствии с принципами шариата.

Пилотный проект реализуется в ряде российских регионов. Его участники работают в особом правовом режиме, а их деятельность регулирует Центральный банк России. Исламский банкинг рассматривается не как замена традиционной банковской системе, а как дополнение к ней.

Финансирование без процентов

Главное отличие исламского банкинга — отсутствие кредитных процентов. Вместо них используются различные инструменты партнёрского финансирования: мурабаха, мудараба, мушарака и иджара. В их основе лежат покупки, инвестиции и аренда.

Одним из востребованных инструментов является мурабаха — приобретение товаров с фиксированной наценкой и оплатой в рассрочку.

«Компания покупает товар и продаёт его клиенту с фиксированной наценкой в рассрочку. Клиент сразу видит итоговую сумму и график платежей – никаких „плавающих“ ставок и скрытых комиссий. Для человека это принципиально иная степень определённости, чем при обычном кредите, где итоговая переплата может меняться», — поясняют в ООО «Мирас ФК».

По словам представителей компании, такой инструмент подходит для приобретения техники, оборудования, транспорта и товаров для бизнеса.

Кому может быть интересно партнёрское финансирование

Исламский банкинг позволяет мусульманам пользоваться финансовыми услугами, не нарушая религиозных принципов. При этом подобные продукты могут заинтересовать людей независимо от их вероисповедания, поскольку предусматривают прозрачные условия сделок и разделение рисков.

Правовую сторону эксперимента регулирует Центробанк России, а соответствие сделок религиозным нормам контролируют шариатские советы организаций и региональные управления мусульман.

Перспективы развития

В России партнёрское финансирование развивается постепенно. Сейчас обсуждается возможность перевода эксперимента в постоянный режим. В таких крупных городах, как Казань, эти финансовые инструменты уже применяются на практике.

Дальнейшее расширение географии исламского банкинга будет зависеть от спроса со стороны населения и бизнеса, развития законодательной базы и готовности необходимой инфраструктуры.

Для многонациональной Астраханской области развитие такого направления может стать дополнительной возможностью расширить выбор финансовых продуктов для жителей и предпринимателей.