Астраханские полицейские задержали в Москве подозреваемую в хищении пяти миллионов рублей у местной жительницы. Предполагаемым курьером мошенников оказалась жительница Московской области 1979 года рождения.

По предварительным данным, с астраханкой 1974 года рождения через мессенджер связался неизвестный. Он сообщил, что её погибшему брату присудили награды, для получения которых необходимо предоставить персональные данные. Женщина поверила собеседнику.

Затем с астраханкой связались мошенники, представившиеся сотрудниками Минцифры и ФСБ. Они заявили, что её сбережения якобы получены незаконным путём, пригрозили уголовной ответственностью за передачу персональных данных и убедили в необходимости «декларирования» денег. Для сопровождения этой процедуры женщине даже назначили «юриста».

В результате астраханка собрала свои накопления в размере пяти миллионов рублей, упаковала деньги в чёрный пакет и передала незнакомой женщине в одном из парков Трусовского района Астрахани.

Спустя несколько дней мошенники вновь вышли на связь и потребовали ещё 595 тысяч рублей якобы в качестве комиссии за декларирование. На этот раз женщина отказалась выполнять их требования и обратилась в полицию.

В ходе служебной командировки сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий совместно с оперативниками уголовного розыска УМВД России по Астраханской области установили личность предполагаемого курьера и задержали её в Москве.

Следственным управлением УМВД России по Астрахани возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Расследование продолжается. Полицейские устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности и её соучастников. Подозреваемой может грозить до десяти лет лишения свободы.