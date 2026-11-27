В Астраханской области после сильного ветра местами появились пейзажи, напоминающие кадры из американских вестернов. Перекати-поле заполонило автомобильные дороги и дворы частных домов. В социальной сети Instagram* пользовательница Ксения Хакимова поделилась видеозаписью, которую ей прислал отец.

На кадрах видно, как многочисленные сухие кусты перекати-поля перемещаются по проезжей части, создавая помехи автомобилистам. Ролик сопровождается шутливой надписью: «Техасская область. г. Астрахань».

В комментариях к публикации поделились фотографией не менее впечатляющих последствий непогоды. На снимке видно, как двор частного дома буквально завалило перекати-полем. Сухие растения скопились вдоль забора и стен здания.

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