В Астрахани 55-летняя женщина пострадала при пожаре в жилом доме. Происшествие случилось 27 ноября в Советском районе города по адресу: улица Сумгаитская, 23.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, к моменту прибытия первых пожарных расчётов дом был полностью охвачен огнём.

Женщина успела самостоятельно покинуть горящее помещение до приезда огнеборцев, однако получила травмы и была госпитализирована.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. К тушению привлекли семь специалистов МЧС и две единицы техники.

Причину возникновения пожара устанавливают дознаватели МЧС России.