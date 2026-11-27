В Астраханской области эвакуатор использовали не совсем по привычному назначению. Вместо автомобиля на его платформе оказались 12 мешков с речными раками общим весом 392 килограмма.

Необычный транспорт остановили дорожные полицейские в Красноярском округе. За рулём находился 31-летний иногородний житель. Сопроводительных документов на груз у мужчины не оказалось. Водитель пояснил, что приобрёл раков в одном из районов Астраханской области.

В итоге путешествие раков на эвакуаторе закончилось возвращением в естественную среду обитания. По данному факту проводится процессуальная проверка.

Не менее любопытная история произошла в Приволжском районе. Здесь сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль отечественного производства под управлением 39-летнего местного жителя.

В багажнике машины обнаружили 14 полиэтиленовых пакетов с сазанами и щуками — всего 112 экземпляров рыбы. Сопроводительных документов на улов также не оказалось.

Объяснение водителя было весьма необычным: по его словам, пакеты с рыбой он обнаружил на обочине дороги рядом с деревом в одном из районов Астраханской области.

Теперь обстоятельства столь удачной находки предстоит выяснить правоохранителям. Проводится процессуальная проверка.