В Астрахани прошла церемония прощания с Ниной Васильевной Шмаковой — участницей Великой Отечественной войны, которой в этом году исполнилось 102 года. Родившись в 1924 году в многодетной семье, она уже в 18 лет, в 1942‑м, после курсов медсестёр ушла на фронт.

Вместе с фронтовыми госпиталями Нина Васильевна прошла путь от Астрахани до Будапешта, где завершила службу в звании младшего лейтенанта медицинской службы. За спасение раненых она была удостоена Ордена Отечественной войны II степени, а позже — знака «Отличник санитарной службы». Её самоотверженность на поле боя и преданность делу навсегда остались в памяти тех, кто знал её историю.

После войны Нина Васильевна вернулась в родной город, вышла замуж, воспитала дочь, внуков и правнуков. До самой пенсии она продолжала помогать людям, работая медсестрой в астраханских больницах. Администрация губернатора Астраханской области выразила искренние соболезнования родным и близким героини.