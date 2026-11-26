​В Астраханской области за последние четыре года на развитие и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства направили свыше 10 миллиардов рублей бюджетных средств. Об итогах работы в коммунальной отрасли 26 ноября в ходе ежегодной прямой линии рассказал губернатор Игорь Бабушкин.

«Это нам позволило модернизировать 83 инженерных объекта, более 78 километров сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», — сообщил глава региона.

Масштабные работы по обновлению коммунальной инфраструктуры проводятся как в Астрахани, так и в районах области.

Среди крупных реализованных проектов губернатор отметил строительство систем водоснабжения в сёлах Началово и Красный Яр.

В Камызякском районе реконструировали магистральный водовод от села Раздор до села Тузуклей.

Кроме того, в 2026 году завершили капитальный ремонт сетей водоснабжения в Знаменске, Приволжском районе и Черноярском округе.