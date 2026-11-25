В Астраханской области в 2027 году планируют продлить ограничения на работу иностранных граждан по патентам в такси и курьерской доставке, в том числе доставке еды. Профильные министерства уже готовят проекты соответствующих постановлений. Особое внимание будет уделено контролю за соблюдением установленных запретов.

На заседании миграционного совета также обсудили обучение детей иностранных граждан. Сейчас образовательные учреждения Астраханской области посещают более 360 таких детей. Перед поступлением они должны пройти обязательное тестирование на знание русского языка.

При этом недостаточное знание языка не должно оставлять детей вне системы образования. Для подготовки к тестированию организованы дополнительные занятия.

Региональному министерству образования и Управлению по вопросам миграции поручено регулярно обмениваться информацией, чтобы каждый несовершеннолетний оставался в поле зрения ответственных ведомств.

Ещё одним направлением работы станет усиление контроля за местами компактного проживания мигрантов и так называемыми «резиновыми квартирами».

К ответственности будут привлекать и арендодателей, предоставляющих жильё с нарушением законодательства. Каждый выявленный факт должен стать основанием для проверки и принятия предусмотренных законом мер, в том числе административных.

Основными задачами профильных ведомств остаются обеспечение соблюдения российского законодательства, поддержание общественного порядка и безопасность жителей Астраханской области.