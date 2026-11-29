В Астраханской области 28 ноября произошло два пожара. Один из них закончился трагедией: в селе Новинка Володарского района при возгорании жилого дома погиб 61-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар произошёл в 10:48 на улице С. Консова, 16. Огонь охватил 144 квадратных метра жилого дома.

На место происшествия прибыли пять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. С огнём боролись 3 часа 42 минуты. Спасти мужчину не удалось. Причина возгорания пока устанавливается.

Ещё один пожар произошёл в ночь на 28 ноября в селе Солодники Черноярского округа. В 00:07 загорелось неэксплуатируемое здание на улице Бочарова, 115.

Пламя повредило внутреннюю отделку помещения и находившиеся там бывшие в употреблении вещи. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Для тушения привлекли сотрудников МЧС и местной пожарной команды. Всего работали три специалиста и две единицы техники. Возгорание ликвидировали за 1 час 8 минут. В этом происшествии никто не пострадал.

По данным МЧС на 00:00 29 ноября, причины обоих пожаров устанавливаются.