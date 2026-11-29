Атака БПЛА на Астраханскую область была отражена силами ПВО в ночь на 29 ноября, следует из данных Минобороны РФ.

Воздушная опасность действовала в регионе с 00:39 до 6:10, сообщает ГУ МЧС. Количество сбитых над регионом воздушных целей не уточняется.

По данным военного ведомства, за ночь 1017 украинских беспилотников самолетного типа перехватили и уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Республикой Татарстан и Республикой Крым.