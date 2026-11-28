В Астраханской области 27 ноября произошло шесть пожаров, в результате которых пострадала 55-летняя женщина. Огонь охватил три жилых дома, две хозяйственные постройки и нежилое помещение. Общая площадь возгораний составила 357 квадратных метров.

Единственный случай с пострадавшей зарегистрирован в Астрахани. В 10:48 на улице Каспийской, 28, в Советском районе загорелся жилой дом. Площадь пожара составила 24 квадратных метра. На тушение потребовалось 3 часа 15 минут. В ликвидации возгорания участвовали сотрудники МЧС и «Волгоспаса».

Ещё один пожар в Советском районе произошёл ночью на улице Веденеева, 1. Там загорелись кровля, внутренняя отделка нежилого помещения и бывшие в употреблении вещи. Огонь распространился на 48 квадратных метров. Пожарным потребовалось пять часов, чтобы справиться с возгоранием.

Самый крупный пожар за сутки произошёл в селе Осыпной Бугор Приволжского района. В садовом товариществе «Монтажник» загорелся жилой дом на площади 120 квадратных метров. Огонь ликвидировали за 2 часа 14 минут.

В селе Речном Харабалинского района на улице Колхозной пожар охватил 100 квадратных метров жилого дома. С возгоранием боролись 3 часа 42 минуты.

В Камызякском районе, в селе Раздор, загорелась хозяйственная постройка площадью 50 квадратных метров. Ещё один пожар произошёл в селе Мултаново Володарского района. Там горела постройка на площади 15 квадратных метров. Предварительной причиной названо короткое замыкание, огонь потушили за полчаса.