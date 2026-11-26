В Астраханской области в пятницу, 27 ноября, ожидается похолодание до −4 градусов. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя со снегом.

В Астрахани будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Вечером 26 ноября его порывы могут достигать 15–20 м/с. Ночью температура воздуха составит от −2 до 0 градусов, днём — от +1 до +3 градусов.

На территории Астраханской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны слабые осадки. Скорость ветра составит 7–12 м/с, вечером 26 ноября местами порывы достигнут 15–20 м/с.

В ночные часы столбики термометров покажут от −4 до +1 градуса, днём — от −1 до +4 градусов.