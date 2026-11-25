В Астраханской области 1 декабря пройдёт проверка системы оповещения населения по телевидению и радио. Она станет частью масштабной командно-штабной тренировки, организованной Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

С 10:00 до 11:00 в эфире общедоступных телеканалов и радиостанций будет транслироваться сообщение: «Внимание! Проводится техническая проверка оповещения населения!».

Астраханцам не стоит беспокоиться: мероприятие носит плановый характер и не связано с возникновением чрезвычайной ситуации.

Сама тренировка продлится три дня — с 1 по 3 декабря 2026 года. За это время специалисты проверят готовность сетей операторов связи к работе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание уделят своевременной передаче экстренных сообщений населению, а также взаимодействию служб и операторов связи.

При этом трансляция проверочных сигналов по телевидению и радио запланирована только на утро 1 декабря.