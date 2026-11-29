В Астраханском кремле этой зимой вновь заработает праздничный проект «Зимняя сказка». Для жителей и гостей города подготовят два ледовых катка, рождественскую ярмарку, концертную программу и новогодние фотозоны. При этом масштабная реставрация исторического комплекса не помешает проведению праздничных мероприятий.

На территории кремля оборудуют два катка, предназначенных для взрослых и детей. На центральной площади установят новогоднюю ёлку, появятся праздничные арт-объекты и места для фотографий.

Отдельной частью «Зимней сказки» станет рождественская ярмарка. Кроме того, для посетителей подготовят выступления астраханских артистов и творческих коллективов из районов области.

Праздничные мероприятия пройдут на фоне реставрации кремля, которая началась в сентябре 2026 года. Работы затрагивают колокольню Пречистенских ворот, пять башен и Никольский надвратный храм.

Реставрация не станет препятствием для проведения «Зимней сказки». Завершить восстановление исторических объектов планируют до конца 2028 года.

В 2027 году на территории кремля также намерены установить памятник Ивану Грозному. Проект разрабатывается совместно с экспертами при поддержке Российского военно-исторического общества.

Точные даты открытия катков и начала праздничной программы пока не объявлены. Не уточняются также условия посещения ледовых площадок и расписание концертов.