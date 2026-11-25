В Астрахани завершается подготовка коммунальных служб к зимнему сезону. Администрация города организовала переоборудование дорожной техники и закупила 2800 тонн противогололёдного реагента.

«Осень в этом году порадовала нас необычно тёплой погодой — но, как говорят синоптики, скоро зима даст о себе знать», — отметил глава Астрахани Игорь Редькин.

Дорожные машины, которые ранее использовали для уборки городских улиц, оснастили отвалами для расчистки снега и бункерами для противогололёдной смеси. График смен водителей составили таким образом, чтобы при необходимости техника могла работать круглосуточно.

В этом году для борьбы с гололёдом закупили соль мелкого помола. Она быстрее и равномернее плавит лёд, позволяет экономнее расходовать реагент и снижать нагрузку на окружающую среду.

Для оперативного выхода коммунальной техники на маршруты определили два участка хранения реагента в разных частях Астрахани.

Особое внимание при первых заморозках по поручению главы города уделят мостам. Их конструкции промерзают быстрее, поэтому наледь на них может образоваться раньше, чем на других участках дорог.