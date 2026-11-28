В Астрахани сотрудники Росгвардии остановили автомобилиста, который после употребления алкоголя решил отправиться за очередной бутылкой спиртного. Ночная поездка привлекла внимание правоохранителей из-за опасного поведения машины на дороге.

Инцидент произошёл на улице Богдана Хмельницкого. Экипаж вневедомственной охраны возвращался после выезда на срабатывание сигнализации, когда заметил автомобиль, который вилял из стороны в сторону.

Росгвардейцы остановили машину. При общении с водителем они обратили внимание на резкий запах алкоголя, невнятную речь и нарушенную координацию движений мужчины.

Сам автомобилист признался, что перед поездкой употреблял спиртное. Однако вместо того, чтобы остаться дома, он снова сел за руль. По словам водителя, ему захотелось купить ещё одну бутылку.

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли опасную поездку и вызвали наряд Госавтоинспекции. Прибывшим автоинспекторам передали мужчину для дальнейшего разбирательства.

Результаты освидетельствования на состояние опьянения пока не сообщаются. Также неизвестно, какие меры были приняты в отношении водителя после передачи сотрудникам Госавтоинспекции.