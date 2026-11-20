Служба по тарифам Астраханской области обновила стандартизированные тарифные ставки, по которым рассчитывается плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций региона. Соответствующее постановление № 33 от 16 ноября 2026 года подписал руководитель ведомства А. А. Свиридов.

Документ вносит правки в прошлогоднее постановление службы (от 1 декабря 2025 года № 54), излагая в новой редакции приложение № 1 со ставками на 2026 год.

В обновленной таблице зафиксированы расценки на основные мероприятия, которые выполняют сетевые компании при подключении потребителей:

Организационные процедуры: подготовка и выдача технических условий, а также проверка их выполнения обойдутся в 8 682 рубля за одно присоединение для льготных категорий заявителей (на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) и в 21 409 рублей — для остальных заявителей.

подготовка и выдача технических условий, а также проверка их выполнения обойдутся в 8 682 рубля за одно присоединение для льготных категорий заявителей (на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) и в 21 409 рублей — для остальных заявителей. Установка счетчиков (средств коммерческого учета): для сетей напряжением 0,4 кВ и ниже ставка за одну точку учета составит 23 513 рублей при однофазном прямом включении, 35 659 рублей — при трехфазном прямом включении и 40 581 рубль — при трехфазном полукосвенном включении.

для сетей напряжением 0,4 кВ и ниже ставка за одну точку учета составит 23 513 рублей при однофазном прямом включении, 35 659 рублей — при трехфазном прямом включении и 40 581 рубль — при трехфазном полукосвенном включении. Строительство сетей и подстанций: в документе также актуализированы ставки на прокладку воздушных и кабельных линий электропередачи (включая метод горизонтального наклонного бурения), монтаж реклоузеров, разъединителей и трансформаторных подстанций.

Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.