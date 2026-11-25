​В Астрахани определили 13 площадок, на которых установят новогодние ёлки к встрече 2027 года. Праздничные деревья появятся во всех четырёх районах города. К созданию новогодней атмосферы подключатся муниципальные учреждения и коммерческие организации.

Как сообщили в администрации Астрахани, сроки установки праздничных конструкций в разных районах города будут отличаться.

Главная ёлка и новогодняя ярмарка

Центром новогодних и рождественских гуляний традиционно станет площадь Ленина. Здесь установят главную городскую ёлку, праздничные световые конструкции, тематические арт-объекты и фотозоны. Также на площади разместят стилизованные торговые павильоны.

Ярмарка «Новогодняя» будет работать с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года. Посетить её можно будет ежедневно с 8:00 до 23:00.

Кировский район

В Кировском районе определили пять площадок для установки новогодних ёлок:

площадь Ленина;

парк «Аркадия» на улице Академика Королёва;

улица Адмиралтейская (при участии компании «Лукойл»);

улица Ленина, 30 (при участии компании «Газпром»);

улица Минусинская, возле торгового центра «Три кота».

Ленинский район

До 1 декабря в Ленинском районе планируют установить две муниципальные ёлки.

Первая появится на улице Анри Барбюса, 16, возле входа в театральный парк Астраханского государственного театра оперы и балета, напротив центрального входа в здание районной администрации.

Вторую установят в микрорайоне Бабаевского, на «Аллее газовиков» возле дома № 33А.

Кроме того, до 4 декабря предприниматели и владельцы коммерческих объектов планируют украсить в едином стиле фасады зданий и прилегающие территории на магистральных улицах района.

Советский район

Здесь к 10 декабря планируют установить муниципальную новогоднюю ёлку в зелёной зоне на пересечении улиц Николая Островского и Боевой.

Ещё три праздничных дерева появятся возле торговых объектов:

улица Николая Островского, 146а — ТЦ «Лента»;

улица Боевая, 134, корпус 4 — ТЦ «Добрострой»;

Аэропортовское шоссе, 15а — комплекс «Россвик».

Ориентировочный срок установки коммерческих ёлок — 10 декабря.

Трусовский район

Позже всего муниципальная новогодняя ёлка появится в Трусовском районе. Её установят на территории кольцевого остановочного комплекса «Мостстрой» в период с 20 по 25 декабря. За проведение работ отвечает районная администрация.

Ещё одну праздничную ёлку планируют установить 15 декабря на улице Магистральной, 29. Организатором выступает ООО «Форент».