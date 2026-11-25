За победу боролись шахматисты из Астраханской, Тамбовской, Свердловской, Волгоградской и Тюменской областей, Республики Калмыкия, Москвы и Санкт-Петербурга. Самому юному участнику исполнилось 5 лет, самому старшему — 68 лет.

Соревнования проходили в формате быстрых шахмат и включали девять туров. Каждому игроку отводилось 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход. Такой формат требует от участников высокой концентрации, стратегического мышления и способности быстро принимать решения.

«Кажется, совсем недавно мы провели первый шахматный турнир девелоперской компании РАЗУМ, а сегодня уже подводим итоги третьего. КУБОК РАЗУМА стал одним из значимых событий в шахматном календаре Астраханской области. Он объединяет как сильнейших шахматистов нашего региона, так и титулованных спортсменов из разных уголков России. В этом году состав участников усилили братья Дрыгаловы – единственные в мире братья-близнецы, обладающие званиями гроссмейстеров», — отметил Алексей Ивлев, президент федерации шахмат Астраханской области.

По итогам соревнований были определены победители и призёры в двух турнирных группах.

Турнир А:

I место — Николай Марченко (Астраханская область);

II место — Андрей Дрыгалов (Свердловская область);

III место — Кирилл Курочкин (Астраханская область).

Турнир B:

I место — Ринат Исенбулатов (Астраханская область);

II место — Сергей Аншаков (Астраханская область);

III место — Камила Бикчураева (Астраханская область).

«Для нас КУБОК РАЗУМА – это больше, чем спортивное соревнование. Особенно ценно видеть за одной шахматной доской совсем юных участников и опытных игроков, которых объединяют интерес к игре и стремление развиваться. Уже третий год мы создаём площадку, где каждый может проявить себя, получить новый опыт и найти единомышленников», — отметила Екатерина Рагузова, региональный директор девелоперской компании РАЗУМ.

За три года КУБОК РАЗУМА стал неотъемлемой частью спортивной жизни Астрахани, объединив шахматистов разных поколений и уровней подготовки. Поддерживая интеллектуальный спорт, девелоперская компания РАЗУМ вносит вклад в развитие шахматной культуры, помогает раскрывать таланты, совершенствовать игровое мастерство и находить единомышленников.