Соревнования проходили в формате быстрых шахмат и включали девять туров. Каждому игроку отводилось 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход. Такой формат требует от участников высокой концентрации, стратегического мышления и способности быстро принимать решения.
«Кажется, совсем недавно мы провели первый шахматный турнир девелоперской компании РАЗУМ, а сегодня уже подводим итоги третьего. КУБОК РАЗУМА стал одним из значимых событий в шахматном календаре Астраханской области. Он объединяет как сильнейших шахматистов нашего региона, так и титулованных спортсменов из разных уголков России. В этом году состав участников усилили братья Дрыгаловы – единственные в мире братья-близнецы, обладающие званиями гроссмейстеров», — отметил Алексей Ивлев, президент федерации шахмат Астраханской области.
По итогам соревнований были определены победители и призёры в двух турнирных группах.
Турнир А:
- I место — Николай Марченко (Астраханская область);
- II место — Андрей Дрыгалов (Свердловская область);
- III место — Кирилл Курочкин (Астраханская область).
Турнир B:
- I место — Ринат Исенбулатов (Астраханская область);
- II место — Сергей Аншаков (Астраханская область);
- III место — Камила Бикчураева (Астраханская область).
«Для нас КУБОК РАЗУМА – это больше, чем спортивное соревнование. Особенно ценно видеть за одной шахматной доской совсем юных участников и опытных игроков, которых объединяют интерес к игре и стремление развиваться. Уже третий год мы создаём площадку, где каждый может проявить себя, получить новый опыт и найти единомышленников», — отметила Екатерина Рагузова, региональный директор девелоперской компании РАЗУМ.
За три года КУБОК РАЗУМА стал неотъемлемой частью спортивной жизни Астрахани, объединив шахматистов разных поколений и уровней подготовки. Поддерживая интеллектуальный спорт, девелоперская компания РАЗУМ вносит вклад в развитие шахматной культуры, помогает раскрывать таланты, совершенствовать игровое мастерство и находить единомышленников.