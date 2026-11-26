В Астрахани с начала 2026 года не зарегистрировали ни одного случая превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом свидетельствуют данные регулярного мониторинга Росгидромета.

Наблюдение за качеством воздуха проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие».

Напомним, в 2022 году Астрахань включили в перечень городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. В 2024 году Минприроды России утвердило сводные расчёты загрязнения атмосферы, которые позволили определить основные источники выбросов и меры по их сокращению.

В 2025 году правительство России утвердило комплексный план мероприятий по снижению загрязнения воздуха в Астрахани. Он предусматривает сокращение выбросов от автомобильного транспорта, объектов коммунальной инфраструктуры, промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики.

По итогам 2025 года объём выбросов загрязняющих веществ удалось сократить на 38,77 тонны. В частности, этому способствовало обновление парка пассажирского транспорта.

Работа по снижению выбросов, модернизации коммунальной инфраструктуры и обновлению транспорта направлена на дальнейшее улучшение качества атмосферного воздуха и условий жизни астраханцев.

Примечание для редакции: в исходнике есть неточность в представлении данных. Общее сокращение выбросов составило 38,77 тонны, при этом почти 39 тонн приходится на обновление пассажирского транспорта. Чтобы избежать двусмысленности, в тексте сохранила точный общий показатель, а обновление транспорта указала как один из факторов снижения выбросов.