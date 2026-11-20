В Лиманском районе Астраханской области суд рассмотрел трудовой спор между 58-летней учительницей начальных классов и местным образовательным учреждением. Педагог обратилась с иском после того, как руководство школы не выполнило прежнее судебное решение.

Как указала истица, еще с 2 сентября 2025 года суд восстановил ее в должности учителя начальных классов и обязал работодателя вернуть ей прежнюю учебную нагрузку. Однако администрация учреждения поступила иначе: без согласия педагога был издан приказ, по которому ей назначили индивидуальное обучение и ведение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).

Помимо этого, женщине объявили замечание за якобы ненадлежащее исполнение обязанностей, а с апреля 2026 года перестали выплачивать зарплату. В своем иске учительница потребовала отменить оба приказа, взыскать долг по зарплате за апрель–июль 2026 года в размере 93 544,30 рубля, компенсацию за задержку выплат (6 128,96 рубля) и 50 тысяч рублей за моральный вред.

Изучив материалы дела, Лиманский районный суд удовлетворил требования педагога частично:

приказ учреждения «Об установлении нагрузки» признан незаконным и отменен;

со школы в пользу учительницы взыскана компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей.

В удовлетворении остальных требований — об отмене дисциплинарного взыскания и взыскании зарплаты — суд отказал. Решение пока не вступило в законную силу.