В Астраханской области в четверг, 26 ноября, ожидаются снег с дождём, похолодание и сильный порывистый ветер.

В Астрахани будет облачно, прогнозируются слабые осадки. Западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, днём его порывы достигнут 20 м/с. Ночью температура воздуха опустится до нуля градусов, днём столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов.

На территории Астраханской области также ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега с дождём.

Скорость западного ветра составит 9–14 м/с, утром и днём порывы усилятся до 15–20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +5 градусов.