В Харабалинском районе Астраханской области отменили ограничительные мероприятия, введенные из-за бруцеллеза крупного рогатого скота. Соответствующее постановление № 56 от 20 ноября 2026 года подписал руководитель региональной службы ветеринарии Ю. В. Евтеев.

Карантин действовал с 4 июля 2025 года на территории крестьянского фермерского хозяйства Серика Мукашева, расположенного в границах Сасыкольского сельсовета. Ограничения также охватывали зону радиусом 4 километра вокруг эпизоотического очага.

Как отмечается в документе, решение об отмене карантина принято после выполнения всех необходимых мероприятий по ликвидации заболевания и на основании представления начальника Харабалинской районной ветеринарной станции. Территория фермерского хозяйства официально признана благополучной по бруцеллезу, включая инфекционный эпидидимит баранов.

Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.