Сегодня, 27 ноября, запускают дополнительный автобусный рейс из Севастополя в Астрахань через Крымский мост.Автобус будет курсировать через день, отправление запланировано на 13:50.

Кроме того, с конца ноября из Севастополя запускают дополнительные рейсы по другим направлениям:

с 28 ноября — в Пятигорск, через день в 12:00;

с 28 ноября — в Курск, по средам и пятницам в 12:20;

с 29 ноября — в Волжский, через день в 08:30.

При этом сохраняется регулярное автобусное сообщение с Краснодаром, Москвой и Сочи.

Для удобства жителей и гостей Крыма также действует автобусный маршрут № 57-С, который доставляет пассажиров к старому железнодорожному вокзалу Керчи. Оттуда можно продолжить путешествие на пригородных поездах в Тамань или воспользоваться другими видами транспорта для поездок в Симферополь и Севастополь.