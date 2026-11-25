Пассажирский поезд № 109 Санкт-Петербург — Астрахань отправится из Северной столицы почти на три часа позже запланированного времени. Причиной изменения расписания стали неблагоприятные погодные условия в Рязанской области.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК), поезд отправится не ранее 21:00 вместо запланированных 18:10.

Всего из-за непогоды в пути задерживаются 23 поезда дальнего следования.

«В конечные пункты с опозданием прибыли 14 поездов. Еще 3 поезда введены в график», — говорится в сообщении ФПК.

Пассажиров, которых коснулись изменения в расписании, информируют по СМС.

Узнать актуальную информацию о движении поездов можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный.