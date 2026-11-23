Встреча Нового года без долгов поможет начать год с чистого листа и спокойно строить планы. Для этого ООО «Астраханские тепловые сети» в декабре изменит привычные сроки доставки платежных документов на оплату коммунальных услуг «Отопление» и «Горячее водоснабжение».

Счета с начислениями за ноябрь будут доставлены в привычные сроки в первых числах декабря. А в середине декабря астраханцы получат платежные документы на текущий месяц. Это даст им возможность рассчитаться за коммунальные услуги до наступления Нового года и провести праздничные каникулы, не беспокоясь об оплате коммунальных услуг. В январе 2027 года потребители получат привычный платежный документ с учетом произведенной оплаты и сведениями о перерасчете, который может как уменьшить, так и увеличить сумму к оплате, в зависимости от фактического потребления.

Рекомендуем оплатить квитанцию за ноябрь до 15 декабря, а платеж за декабрь провести до наступления нерабочих праздничных дней. Кроме того, нужно своевременно передать показания приборов учета горячего водоснабжения и тепла.

Для удобства существует множество способов оплаты услуг «Отопление» и «Горячее водоснабжение». Потребитель может погасить задолженность онлайн в мобильном приложении «Моё тепло» или на сайте lk.vdkenergo.ru. Также коммунальные услуги можно оплатить и в онлайн-приложениях банков.

По квитанциям оплатить коммунальные услуги «Отопление» и «Горячее водоснабжение» можно в отделениях банков-партнеров (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк), АО «Почта России», в кассе ООО «МРЦ» по ул. Зеленая, 29, в офисе АО «Цифровые решения» на ул. Джона Рида, д. 37 В, а также в офисах МФЦ «Мои документы».