Астраханское отделение Народного фронта с начала специальной военной операции организовало почти 100 гуманитарных миссий для военнослужащих. Около трети из них пришлось на 2026 год. За это время бойцам передали автомобили, средства связи, оборудование и другие необходимые вещи.

Только в этом году в зону СВО отправили девять автомобилей. Кроме того, военнослужащие получили рации, генераторы, аккумуляторы, тепловые пушки, медицинское оборудование и 3D-принтеры.

В сборе гуманитарной помощи участвуют предприниматели, волонтёры, сотрудники предприятий и обычные жители Астраханской области.

Среди активных участников этой работы региональные управления Федерального казначейства и налоговой службы, Астраханьстат, а также добровольцы движения «Шьём для наших. Астрахань».

В 2026 году обновился и состав регионального штаба Народного фронта. К его работе присоединились 13 человек. В их числе директор Регионального школьного технопарка Владимир Войков и руководитель астраханского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Панова.

Руководитель регионального отделения Народного фронта Иван Свитанько рассчитывает, что опыт новых участников позволит расширить направления работы организации.

При этом деятельность движения не ограничивается гуманитарными миссиями. С января 2026 года астраханские активисты провели более 50 общественных мониторингов.

Они проверяли состояние дорог, работу общественного транспорта, благоустройство дворов и экологическую обстановку в регионе.

По результатам проверок представители Народного фронта направляли обращения в профильные ведомства и добивались устранения выявленных нарушений.