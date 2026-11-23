Астраханские семьи с детьми с начала года получили от государства более 13,8 млрд рублей. Эти деньги астраханское Отделение Соцфонда направило на единое пособие — одну из самых востребованных мер поддержки в регионе.

Единое пособие положено семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума — 18 371 рубля на человека в Астраханской области. При назначении выплаты специалисты проводят комплексную оценку нуждаемости, а также учитывают занятость родителей или объективные причины, по которым ее нет.

Сегодня в Астраханской области единое пособие получают свыше 54 тысяч семей. Статистика Отделения показывает самые значимые случаи адресной поддержки. Например, в регионе есть семья, которая с помощью государства растит 13 детей. Еще в одной семье воспитываются 11 ребят. Среди получателей пособия также:

5 семей с 9 детьми;

21 семья с 8 детьми;

64 семьи с 7 детьми;

235 семей с 6 детьми;

686 семей с 5 детьми.

Напомним, единое пособие могут получать только граждане России, которые постоянно проживают на территории страны. При этом и родители, и дети должны быть российскими гражданами.

Кстати, большинство получателей — 89,9% — предпочли оформить пособие онлайн, через портал «Госуслуги». Это избавляет от необходимости посещать ведомства лично.

Если у вас остались вопросы по оформлению или назначению единого пособия, можно обратиться к специалистам единого контакт-центра по номеру 8 (800) 10 000-01. Звонок бесплатный.