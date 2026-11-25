В Астраханской области запрет на промышленный и любительский вылов воблы продлили до 31 декабря 2027 года. Соответствующий приказ Минсельхоза России опубликован на официальном портале правовых актов, сообщает «Интерфакс».

Ограничения распространяются на Каспийское море, а также водоёмы Астраханской области и Республики Калмыкия.

Как ранее сообщал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, за последние 35 лет объёмы вылова воблы на Каспии сократились в 60 раз.

Для восстановления запасов рыбы регион выступил с инициативой ограничить её промышленный и любительский вылов в 2024 году. Росрыболовство и Минсельхоз России поддержали это предложение. Впоследствии был введён полный запрет на вылов воблы в 2025 и 2026 годах. Теперь ограничения продлены ещё на год.

Ограничения на вылов щуки и плотвы

С 11 декабря 2026 года по 15 февраля 2027 года будет запрещён любительский вылов щуки в Каспийском море, Волге и её водотоках в границах Калмыкии, а также в водоёмах Астраханской области. Аналогичные сезонные ограничения действовали и ранее.

Кроме того, до конца 2027 года продлён запрет на вылов плотвы в семи районах Астраханской области. Приказ Минсельхоза также предусматривает запрет на использование определённых орудий лова.