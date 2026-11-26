В Астраханской области женщина может лишиться автомобиля из-за задолженности по кредиту в размере более 2,3 млн рублей. Черноярский районный суд удовлетворил требования банка о взыскании долга и продаже заложенного транспортного средства.

Как установил суд, местная жительница заключила с банком договор потребительского кредита на покупку автомобиля. В качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств приобретённая машина была передана в залог банку.

Женщина получила 2 546 329 рублей, однако впоследствии перестала своевременно вносить ежемесячные платежи. Требование банка о погашении задолженности в досудебном порядке осталось без исполнения.

В результате банк обратилось в суд.

Гражданское дело рассмотрели в порядке заочного производства. Суд признал требования банка законными и обоснованными и удовлетворил иск в полном объёме.

С астраханки взыскали 2 335 130,44 рубля задолженности по кредитному договору и 38 351,31 рубля расходов на уплату государственной пошлины.

Кроме того, суд постановил продать заложенный автомобиль с публичных торгов. Полученные средства направят на погашение задолженности.

Решение суда пока не вступило в законную силу.