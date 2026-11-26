В Астраханской области женщина может лишиться земельного участка из-за задолженности по ипотечному займу. Суд постановил выставить недвижимость на публичные торги с начальной стоимостью 110 тысяч рублей, хотя изначально участок был приобретён за 560 тысяч рублей.

Как установил Икрянинский районный суд, в августе 2023 года женщина приобрела земельный участок площадью 500 квадратных метров в селе Икряное для индивидуального жилищного строительства.

Для покупки недвижимости она оформила ипотечный заём в ООО «Агентство по развитию жилищного строительства и ипотеки Астраханской области» на сумму 500 тысяч рублей сроком на пять лет под 16% годовых. Ежемесячный платёж составлял 12 434 рубля. Приобретённый участок стал залоговым имуществом.

Однако женщина нарушила график платежей и оставила без ответа досудебную претензию кредитора. В результате образовалась задолженность в размере 54 600,84 рубля, из которых 50 тысяч рублей — основной долг и 4600,84 рубля — проценты.

Согласно сведениям ЕГРН и местной администрации, земельный участок не огорожен, жилых строений на нём нет. По результатам оценки его рыночная стоимость составила 110 тысяч рублей. Доказательств иной стоимости недвижимости ответчица не представила.

Суд удовлетворил требования кредитора в полном объёме и взыскал с женщины:

54 600,84 рубля — задолженность по договору займа;

24 тысячи рублей — расходы на уплату госпошлины;

8610 рублей — расходы на юридические услуги;

3 тысячи рублей — расходы на оценку имущества.

Общая сумма взыскания составила 90 210,84 рубля.

Кроме того, суд постановил продать заложенный земельный участок с публичных торгов, установив начальную цену в размере 110 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.