​В Астраханской области с владельца большегрузов взыскали почти 57 тысяч рублей задолженности за проезд по федеральным автомобильным дорогам. Соответствующее гражданское дело рассмотрел Наримановский районный суд.

Как установил суд, в декабре 2025 года мужчина зарегистрировался в государственной системе взимания платы за проезд транспортных средств с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн. Ему открыли расчётную запись для учёта платежей, а также передали во временное безвозмездное пользование бортовые устройства.

С декабря 2025 года по май 2026 года принадлежащие мужчине транспортные средства передвигались по федеральным трассам. За этот период общая сумма начисленной платы составила 56 789,86 рубля.

При этом на начало указанного периода на счету владельца большегрузов находилось всего 41,11 рубля. В течение нескольких месяцев он ни разу не пополнял баланс.

Согласно федеральному законодательству, владельцы большегрузов обязаны вносить плату в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, исходя из протяжённости маршрута.

Поскольку мужчина не исполнил свои обязательства, оператор системы обратился в суд.

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика 56 789,86 рубля задолженности, а также 4 тысячи рублей расходов на уплату государственной пошлины.

Решение суда пока не вступило в законную силу.