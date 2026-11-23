Астраханцы несмотря на ноябрьское похолодание продолжают собирать грибы и делиться фотографиями своего урожая в соцсетях. Тихая охота идет в разных районах региона.

Один из волгоградских грибников похвастался уловом «где-то в Астраханской области». Он поделился своей историей в группе "Грибное сообщество Волгоградской области": «Начитавшись постов что пошли полевые шампики, помчали и мы. Много мальков. На баночку на новогодний стол и на сливочный супчик собрали».

Другие жители региона тоже не сидят дома. Так, пользователь из Икрянинского района попросил помочь определить вид грибов на фото в группе "Грибники Астрахани и России". Опытные грибники в комментариях подсказали, что это рядовка лиловоногая, которую в народе часто называют «синеножкой». Один из комментаторов отметил: «Очень вкусный гриб». Также местные жители удивились размеру найденных грибов.

Еще одно фото с вопросом «что за гриб?» появилось из областного центра. Автор поста из Астрахани от 22.11.2026 года написал, что Яндекс-поиск определил его как рядовку. Ему также подтвердили, что если ножка синеватая или лиловая, то это точно синеножка.

В сообществе грибников также поделились фотографией из Ахтубинска. Правда, автор поста сомневался в своей находке, так как у гриба не было фиолетовой ножки: «Здравствуйте. Это синеножка? Просто сомнения, что ножка не фиолетовая, хотя вроде говорят, что может быть одноцветная. Запах ярко выраженный грибной».

Тихая охота в Астраханской области продолжается, радуя местных жителей неожиданным ноябрьским урожаем.