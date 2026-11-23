Астраханцам объяснили, на что именно уходят их деньги, которые они ежемесячно платят за капитальный ремонт дома. Жителям региона рассказали, какие работы можно оплатить из взносов на капремонт многоквартирных домов.

По Жилищному кодексу России есть основной перечень работ. За счет фонда капремонта можно чинить внутренние инженерные системы: электрику, отопление, газ, водопровод и канализацию. Также деньги идут на ремонт, замену и модернизацию лифтов, восстановление лифтовых шахт и технических помещений.

Кроме того, взносы жильцов направляют на ремонт крыш, фасадов, фундаментов и подвалов. Все это относится к общему имуществу дома. Конкретный список работ по каждому направлению определяют региональные законы с учетом рекомендаций Минстроя.

При этом федеральный список можно расширять. Регионы могут добавлять свои виды капремонта. Например, утепление фасадов, переустройство невентилируемых крыш, установку общедомовых счетчиков и систем контроля потребления ресурсов. Поэтому в разных регионах список работ отличается — где-то он включает до 20 направлений. Какие именно дополнительные работы есть в Астраханской области, в этом разъяснении не уточняется.

Собственники могут сами проверить планы по своему дому на портале «ГИС ЖКХ». В региональной программе капремонта указано, какие работы запланированы и когда их проведут.

Иногда сроки ремонта можно изменить. Если взносы поступают на счет регионального оператора, основанием для переноса графика может стать техническое обследование здания. Чтобы его провести, нужно организовать общее собрание собственников.

Провести такое собрание можно через приложение «Госуслуги Дом». Оно позволяет жителям участвовать в решении вопросов по содержанию и ремонту общего имущества.