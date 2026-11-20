В Астраханской области определились с перечнем регионального имущества, которое планируется продать в ближайшие три года. Постановление об утверждении прогнозного плана приватизации на 2027–2029 годы приняла Дума Астраханской области 19 ноября 2026 года. Документ, подписанный спикером регионального парламента Игорем Мартыновым, вступит в силу с 1 января 2027 года.

Согласно утвержденной программе, приватизация нужна для того, чтобы вовлечь в оборот неиспользуемые объекты, сократить бюджетные расходы на их содержание, стимулировать частных инвесторов и пополнить региональную казну.

Сколько планируют заработать

Все средства от продажи объектов поступят в бюджет Астраханской области. Прогнозируемый доход за всю трехлетку составит не менее 202 040,34 тыс. рублей (более 202 млн рублей). При этом всю эту сумму власти рассчитывают получить уже в 2027 году — на 2028 и 2029 годы плановые поступления обозначены как нулевые.

Что именно выставят на продажу

Всего в прогнозный план включили 16 объектов областной казны:

10 объектов газоснабжения (поскольку вопросы газоснабжения не относятся к полномочиям региона). Речь идет о распределительных газопроводах низкого и среднего давления в шести районах области: Ахтубинском (г. Ахтубинск и с. Капустин Яр), Енотаевском (с. Федоровка), Икрянинском (с. Федоровка), Лиманском (с. Бирючья Коса и р. п. Лиман), Наримановском (п. Прикаспийский), Приволжском (с. Водяновка) и Харабалинском (с. Речное). 5 объектов недвижимого имущества, которые не задействованы в обеспечении региональных полномочий: