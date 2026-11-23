Астраханское правительство решило, как перераспределить деньги в бюджете региона на 2026 год. Соответствующее постановление (№ 575-П от 20.11.2026) подписал вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Д.А. Афанасьев. Изменения внесли на основании федерального закона (№ 431-ФЗ от 28.11.2025).

Средства перераспределили между тремя направлениями.

Во-первых, сократили расходы на мелиоративные мероприятия. Речь идет о вводе в эксплуатацию мелиорируемых земель по региональному проекту «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области». Из этой статьи убрали 553 995 рублей.

Высвободившиеся и другие средства направили на другие нужды:

+ 267 495 рублей добавили на закупку резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на услуги по их хранению.

+ 286 500 рублей выделили на обеспечение функций органов государственной власти. Эти деньги также пойдут на содержание государственных казенных учреждений и обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности региона (в рамках соответствующей госпрограммы).

В итоге общая сумма перераспределения составила 0 рублей. Это значит, что деньги просто перешли из одной статьи в другую, а общий объем бюджета не изменился.

Министерству финансов Астраханской области поручили внести эти правки в сводную бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.