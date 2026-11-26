В Астраханской области перераспределили 36,8 млн рублей регионального бюджета, предусмотренных на выплату детских пособий. Эти средства направят на единовременные выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах России.

Соответствующее постановление правительства Астраханской области от 25 ноября 2026 года № 588-П подписал вице-губернатор — председатель регионального правительства Денис Афанасьев.

Согласно документу, на 36,8 млн рублей сокращаются бюджетные ассигнования по направлению «Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка», предусмотренному в рамках мероприятий по государственной поддержке материнства, детства и семьи.

На аналогичную сумму увеличивается финансирование единовременных денежных выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы.

Перераспределение средств осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Астраханской области». При этом общий объём бюджетных ассигнований не меняется.

Региональному министерству финансов поручено внести соответствующие изменения в бюджетную роспись на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

При этом документ не предусматривает изменения размера ежемесячных детских пособий или условий их получения. Речь идёт именно о перераспределении бюджетных средств.