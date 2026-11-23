В Астраханской области за выходные инспекторы ГИБДД выявили 27 нарушителей, которые сели за руль пьяными или отказались проходить медосвидетельствование. Рейды проводило Управление ГИБДД УМВД России по региону, чтобы пресечь грубые нарушения ПДД и предотвратить ДТП.

Шесть водителей наказали за управление машиной в состоянии опьянения. Еще 19 человек получили протоколы за отказ от медицинского освидетельствования. Им грозит лишение прав на срок до 2 лет, а общая сумма наложенных штрафов составила 1 125 000 рублей.

Среди остановленных для проверки водителей попались двое, которых уже раньше наказывали за такие же нарушения. Теперь им грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Также во время рейдов к административной ответственности привлекли 151 водителя за тонировку (ч. 3.1 ст.12.5 КоАП РФ). Всего за выходные полицейские оштрафовали 1 583 участника дорожного движения за различные нарушения ПДД.